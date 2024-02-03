قبل طرحها.. مواصفات بطارية أول سيارة كهربائية محلية الصنع في مصر

زاد الحديث خلال الفترة الحالية عن السيارات الكهربائية التي سيتم صناعتها في مصر، لا سيما بعد ما كشف الدكتور محمد الغمري، رئيس مجلس إدارة «إيجبت سات»، وعضو المجلس التخصصي لبحوث النقل في أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن طرح أول سيارة كهربائية مصرية الصنع بمكونات محلية تتعدى الـ60% سيكون خلال النصف الثاني من العام الجاري 2024، لذا ومع زيادة الحديث عن السيارة الكهربائية، يمكن الإشارة إلى مواصفات بطاريتها وكيفية شحنها.

موعد طرح أول سيارة كهربائية مصرية الصنع

وبحسب توضيح «الغمري»، فإن تأجيل موعد طرح أول سيارة كهربائية مصرية الصنع جاء نتيجة إجراء بعض التعديلات الخاصة بالنموذج المقرر طرحه؛ لتتماشى مع موديلات العام الجديد وقتها 2025، ويتم في النهاية تقديم منتج جيد للمواطنين المصريين يلبي متطلباتهم ويحقق لهم سبل الرفاهية والراحة.

وبحسب تصريحات سابقة لـ«الغمري» وخاصة لـ«الوطن»، فإن مواصفات بطارية أول سيارة كهربائية مصرية الصنع ستكون كالتالي..

مواصفات بطارية السيارة الكهربائية

- من المخطط أن تحتوي أول سيارة كهربائية مصرية الصنع على بطارية بحجم 12 كيلو وات/ ساعة، أو بطارية بحجم 6 كيلو وات/ ساعة، وسيختلف سعر السيارة بناءً على حجم البطارية.

- البطارية مستوردة من الخارج، ومن نوع «ليثيوم ايون»، وهي من أفضل البطاريات على مستوى العالم.

- يصل العمر الافتراضي للبطارية 4 آلاف شحنة، أي 12 عامًا في حال شحن البطارية مرة يوميًا.

- ضمان 10 سنوات على البطارية.

- يستغرق شحن البطارية بالكامل 3 ساعات.

- تحتاج بطارية السيارة لقوة كهرباء 220 فولت لشحنها.

- في حال كانت بطارية السيارة بحجم 6 كيلو وات/ ساعة، فتكفي الشحنة الواحدة للسير مسافة 100 كيلومتر، أما البطارية التي بحجم 12 كيلو وات/ ساعة فالشحنة الواحدة منها تكفي لسير مسافة نحو 200 كيلو متر.