مصدر مصري مطلع: مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني داخل غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل بأنَّ مصدر مصري مطلع، أكّد أنَّ الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني يقدمان المواد الغذائية والإغاثية.

وأضاف المصدر، أنَّ مصر تستعد لإقامة مستشفى ميداني مصري داخل قطاع غزة يتضمن غرف عمليات مجهزة، إلى جانب الانتهاء من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل قطاع غزة.

وأكّد المصدر المصري أنَّ مصر تهدف إلى إغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.