مصدر مطلع ينفي للقاهرة الإخبارية إقامة مستشفيات مصرية ميدانية قرب الحدود مع غزة

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مطلع إنه لا حقيقة لما تردد عن إقامة مصر مستشفيات ميدانية قرب الحدود مع غزة، استعدادًا لنقل الجرحى الفلسطينيين.

قصف غزة مستمر

وتواصل إسرائيل منذ الليلة الماضية عنفها وهجماتها في عدة مواقع بقطاع غزة، بالاعتماد على القصف بالطيران أو الاقتحام البري.

وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قذائفها على عدة مناطق بغزة، منذ قليل، منها مستشفى القدس التابعة للهلال الأحمر والتي تضم أكثر من 12 ألف نازح أكثرهم من النساء والأطفال، كما قصفت حي الرمال بقطاع غزة، ومجمع الشفاء بغزة.