مصدر مطلع ينفي للقاهرة الإخبارية قرب تلقي مصر ودائع خليجية بـ5 مليارات دولار

أفادت قناة القاهرة الإخبارية وفقا لمصدر مطلع، بأن ما تردد عن قرب تلقي مصر ودائع خليجية بقيمة تصل لـ5 مليارات دولار غير صحيح.

ونفى المصدر ما تردد عن قرب تلقي مصر ودائع خليجية بقيمة تصل لـ5 مليارات دولار.

وزعمت تقارير أن مصر تقترب من الحصول على ودائع جديدة لدعم احتياطيات البنك المركزي من دولتين خليجيتين تمهيدًا لإحياء برنامج صندوق النقد الدولي الموقع العام الماضي.