مصطفى عمار: «جودر» يجسد قصة أسطورية.. وياسر جلال نجم مهم في موسم رمضان

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ مسلسل جودر عمل تاريخي، ويعد عودة لمسلسلات ألف ليلة وليلة، حيث يتناول إحدى القصص الأسطورية.

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على الراديو 9090: «تقديم ياسر جلال لعمل درامي مثل جودر مغامرة منه، خاصة بعد تألقه في مسلسل الاختيار 3 قبل عامين، وبعدها مسلسل اجتماعي في موسم رمضان الماضي»، مؤكدا أنّ جلال أصبح نجما مهما في معادلة مسلسلات رمضان.

وتابع الكاتب الصحفي: «من الجيد تنشئة أولادنا على مسلسلات ألف ليلة وليلة كما تعودنا منذ الصغر، ولكنهم سيكونون أكثر حظا منا، فالمسلسلات الحالية مدعمة بالجرافيك والإبهار البصري».

ولفت عمار إلى أهمية تعريف الأجيال الحالية بكتاب ألف ليلة وليلة، حيث إنه كان له دور كبير في صناعة خيالنا في الصغر، وكان البوابة الأولى لمعرفتنا بعالم الخيال.