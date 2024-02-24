سر وجود «قابيل وهابيل» في مسلسل جودر.. هل يعرض القصة الأصلية؟

قصص ألف ليلة وليلة لا تنتهي، فهي بعد أن جسدتها ليلى علوي في قصص تشبه الفوازير وتستعيدها ذاكرة ماسبيرو كل عام، وتطرقت إليها شريهان أيضا وتُعد من نوستالجيا رمضان تعود مرة أخرى في مسلسل جودر للنجم ياسر جلال في السباق الرمضاني هذا العام، ومع الإعلان الترويجي للمسلسل الرمضاني يهتم الناس بمعرفة المزيد عن قصص المسلسل، وهو ما تحدث عنه الفنان وليد فواز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «السفيرة عزيزة» على «دي إم سي»، وتطرق إلى قصة قابيل وهابيل، فما هي القصة الأصلية وعلاقتها بالفنان وليد فواز؟.

ما علاقة مسلسل جودر بقصة قابيل وهابيل؟

على الرغم من أن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال يعود لروايات تاريخية مستوحاة من قصص ألف ليلة وليلة، إلا أنه أيضا ارتبط بقصة الأخوين قابيل وهابيل، ابني سيدنا آدم، وتحدث الفنان وليد فواز الذي يشارك في مسلسلي «جودر» و«حق عرب» في السباق الرمضاني عن علاقة قابيل وهابيل بمسلسل جودر، خلال مكالمة هاتفية على «دي إم سي» قائلا للإعلامية سناء منصور: «مفروض محرقش بس تقدري حضرتك تقولي قابيل وهابيل أنا الشقيق الأكبر للأستاذ ياسر جلال في المسلسل، سالم الشقيق الشرير بيكره في المطلق عشان شاف إنه بياخد كل الاهتمام، فأنا قابيل في جودر، وعمله الأسود زي ما بيقولوا»، ويستعرض المسلسل دور الشقيقين الذي يجسد فيه أحدهما الشر والآخر الشر مستوحاة من ابني سيدنا آدم، قابيل وهابيل.

وتطرق أيضا للحديث عن أدوار الشر وعدم خوفه منها في الموسم الرمضاني قائلا: «أدوار الشر بحب نجاحها في الفترة الأخيرة الدور الشرير الجمهور بروح له، بعمله شرير بخفة دم عشان كدا مبخافش، ولقيت أسباب لشر قابيل وكل إنسان عنده الشر والخير بنسب وحسب الموقف اللي أنت فيه يعني ممكن إنسان يبقى الناس بتشهد له بالخير بس يجي موقف يحسم هو سوي ولا غير سوي».

قصة قابيل وهابيل

أما القصة الأصلية للشقيقين قابيل وهابيل التي تحدث عنها الفنان وليد فواز في مسلسل جودر، تحدث الشيخ الشعراوي عنها وحكاية أبناء سيدنا آدم، حيث ولد قابيل وكان الأكبر وله شقيقة جميلة، وبعده ولد هابيل ولم تكن شقيقته بنفس جمال شقيقته الأكبر، وحتى يتكاثر أبناء سيدنا آدم كان يجب أن يتزوج قابيل من الشقيقة الأصغر ويتزوج هابيل من الشقيقة الأكبر، الأمر الذي أثار الغيرة في قلب قابيل وصمم على الزواج من شقيقته الجميلة، وهنا كان القربان هو الفيصل لخلاف الشقيقين على الزواج، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل من قابيل.

وأضاف «الشعراوي» مستكملا قصة الشقيقين في حديث تليفزيوني سابق: «قابيل قدم شرار زرعه وهابيل قدم خيار ماشيته، وبعد أن تقبل الله قربان هابيل توعد قابيل أخاه بالقتل، كان رد هابيل أن ربنا يتقبل من المتقين، الأمر عند الله وهو مظلمكش، وإنك مرضتش بالحكم الأول وقال له لأن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك»، ولم تستعطف كلمات هابيل الأخ الطيب قلب أخيه قابيل وكانت عملية القتل الأولى في تاريخ البشر، وبعدها يأتي الغراب يعلم قابيل عملية الدفن.