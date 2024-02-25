رمضان 2024.. القنوات الناقلة لمسلسل جودر بطولة ياسر جلال

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني المقبل 2024، والذي يضم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية.

القناة الناقلة لمسلسل جودر بطولة ياسر جلال

وأعلنت قناة ON، عرض مسلسل جودر على شاشتها في الماراثون الرمضاني، إذ نشرت الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوستر العمل، تحت عنوان «حكاوي الأساطير مع ياسر جلال مش هتخلص مع جودر استنونا مع النجم ياسر جلال فقط وحصريا على ON في رمضان».

شخصية ياسر جلال في مسلسل جودر

وتدور أحداث مسلسل جودر في إطار تشويقي حول شخصية جودر التي يجسدهما الفنان ياسر جلال، وهو عمل مقتبس من الروايات الشهيرة لحكايات ألف ليلة وليلة، وهو من إخراج إسلام خيري وتأليف أنور عبدالمغيث.

المسلسل من بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، جيهان الشماشرجي، محمد محمود عبدالعزيز وآخرين.