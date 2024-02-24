قبل مسلسل إمبراطورية ميم.. شخصيات روائية قدمها خالد النبوي دراميا

قطاع كبير من المشاهدين أبدوا اهتمامهم بـ مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي، والمقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث يعتبر من أبرز أعمال الدراما الاجتماعية المشاركة في الموسم الدراما الرمضانية ويحمل توقيع المخرج محمد سلامة، وهو مأخوذ عن قصة قصية للكاتب إحسان عبد القدوس، والتي نشرت ضمن المجموعة القصصية «بنت السلطان»، ويتولى محمد سليمان عبد المالك تقديم معالجة عصرية من القصة لتقديمها في قالب درامي.

يجسد خالد النبوي في مسلسل إمبراطورية ميم دور «مختار أبو المجد»، وهو أب لديه 6 أبناء أسمائهم جميعا تبدأ بحرف الـ «ميم»، يتولى رعايتهم ومسئوليتهم بعد وفاة زوجته، وذلك قبل أن يصادف الحب مرة أخرى فيصبح حائرا ما بين مشاعره وبين مسئولياته تجاه عائلته، وتختلف قصة المسلسل في بعض الملامح عن القصة الأصلية التي قدمها «عبد القدوس».

قبل إمبراطورية ميم.. أعمال خالد النبوي المأخوذة عن أصل روائي

يأتي مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي ضمن قائمة كبيرة من الأعمال الدرامية المأخوذة عن أصل أدبي قدمها الفنان خالد النبوي على مدار مسيرته الفنية منذ بدايتها، ومن أبرزها «نحن لا نزرع الشوك» للمخرج حسين كمال عام 1998، وهو المأخوذ عن للكاتب الروائي الكبير يوسف السباعي، وجسد النبوي خلال المسلسل شخصية «حمدي».

وفي موسم الدراما الرمضانية 2001، قدم الفنان خالد النبوي شخصية «داود باشا» ضمن أحداث مسلسل «حديث الصباح والمساء» للمخرج أحمد صقر، وهو مأخوذ عن عمل لأديب نوبل الراحل نجيب محفوظ، ويعتبر المسلسل واحد من أهم العلامات في تاريخ الدراما المصرية، ولم يتوقف اهتمام «النبوي» بالأدب لهذا الحد حيث قدم في رمضان 2017 شخصية «محمود عبد الظاهر» في مسلسل «واحدة الغروب» للمخرجة كاملة أبو ذكري، وهي رواية للكاتب الكبير بهاء طاهر.