مصطفى عمار: خالد النبوي ثروة قومية.. يتعامل مع الفن كأنه يرسم تابلوه

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ الفنان خالد النبوي ثروة قومية، فهو يحمل بداخله روح محارب يتعامل مع الفن كأنّه يرسم تابلوه كبير للغاية ويتنقل بين الأدوار المختلفة، متابعا: «العام الماضي جسّد شخصية الإمام الشافعي، وفي العام قبل الماضي قدّم دورا كوميديا».

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «يراهن خالد النبوي على دوره في قصة مسلسل شاهدناه من قبل مع فنانة وممثلة بحجم وقيمة الفنانة فاتن حمامة في إمبراطورية ميم، فالنص الأصلي لـ(إمبراطورية ميم) كان البطل رجل، ولكن الفنانة فاتن حمامة قررت تحويله إلى امرأة وتجسيد الفيلم بنفسها».

وتابع رئيس تحرير الوطن، أنّ مؤلف مسلسل «إمبراطورية ميم» واحد من أهم المؤلفين المصريين الموجودين حاليا، وهو محمد سليمان عبد المالك، والمسلسل سيُعيد قراءة رواية «إمبراطورية ميم» التي استفادت منها السينما والدراما المصرية والعربية، مشيدا بوجود اسم الكاتب والروائي إحسان عبدالقدوس على تترات عمل رمضاني سيعطيه قيمة كبيرة للغاية.