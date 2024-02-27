جمعية الإغاثة الطبية في غزة تحذر من خطورة الأوضاع الإنسانية داخل القطاع

أكد الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، أن الأوضاع الإنسانية في غزة «كارثية»، مشيرا إلى أن اليوم هو الـ144 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي دمر جزءا كبيرا من البنية التحتية، وأسفر حتى الآن عن استشهاد 30 ألف فلسطيني من الميدانين، وجرح أكثر من 70 ألف فلسطيني.

تحذير من الأوضاع الإنسانية في غزة

وخلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، اوضح ياغي أن الأوضاع الإنسانية مأساوية للغاية، وأنه وفقا لتقرير الأمم المتحدة يوجد أكثر من 785 ألف مواطن يعانون من مجاعة حقيقية، بالإضافة إلى 700 ألف شخص يعانون من أمراض جلدية معدية وأخرى تتعلق بأمراض الجهاز التنفسي، والضغط والسكر والفشل الكلوي.

تزايد عدد الوفيات يوميا

وأشار إلى أن عدد الوفيات في غزة يتزايد بشكل يومي، ومن المحتمل خلال الأيام المقبلة إذا استمر هذا الوضع المأساوي، زيادة عدد الوفيات من قلة العلاج وانعدام الغذاء والمياه.