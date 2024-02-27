علم فلسطين يرفرف في مدرجات نادي بيلا بكفر الشيخ.. تحية من دوري المظاليم

فلسطين لا تغيب عن قلوب المصريين، يرفعون رايتها ويؤازرون شعبها في كل مناسباتهم، حتى في مدرجات البطولات الودية، وكان علم فلسطين حاضرًا في مدرجات نادي بيلا الرياضي بمحافظة كفر الشيخ، وقت انعقاد مباريات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، وحرص جمهور ومشجعو نادي بيلا على حمل العلم خلال المباريات، وذلك دعماً وتضامناً مع القضية.

علم فلسطين يرفرف في مدرجات نادي بيلا الرياضي

منذ انطلاق مباريات مباريات المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث، واندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلم فلسطين لا يفارق مدرجات نادي بيلا الرياضي، تلك الحالة التي وثقها المصور الرياضي محمد قنديل، ويحكي عما شاهده: «مدرجات نادي بيلا بتنور كل مباراة بعلم فلسطين، حقيقي العلم بيدي طاقة وأمل إنّ اللي جاي أحسن، وإنّ الشعب الفلسطيني هيحصل على كامل حقوقه وهيسترد أرضه في أقرب وقت، وبكون سعيد جداً وأنا شايف علم فلسطين في المدرجات، والصور بتطلع منورة بيه».

وائل شتا، أحد مشجعي نادي بيلا، ومن الحريصين على اقتناء علم فلسطين ورفعه خلال المباريات: «العلم اشتريناه بـ120 جنيه وموجود معانا في كل مباريات بيلا سواء بره أو جوه وده عشان نأكد لاخواتنا الفلسطينين إننا مش ناسيينهم وإنّ قضيتهم هي قضيتنا، وإننا حتي في ظل تشجعينا لكرة القدم فاكرينهم وفي قلوبنا على طول».

«الششتاوي»: كل المشجعين بيتسابقوا على حمل علم فلسطين

تسابُق كبير من المشجعين على حمل علم فلسطين خلال مبارايات نادي بيلا، يشير إليه باسم الششتاوي، أحد مشجعي نادي بيلا: «الكل بيتسابق على حمل علم فلسطين أطفال وشباب وكبار، ودي حاجة بتفرّحنا كلنا إنّ حتى الطفل الصغير متضامن مع إخواته في فلسطين، والعلم موجود في كل مباراة، وإن شاء الله متضامنين مع الشعب الفلسطيني حتي حصوله على كامل حقوقه وفك الحصار».