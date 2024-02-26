رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير سياسي: «أشتية» خطط لاستقالته من منصبه كرئيس لوزراء فلسطين منذ أسبوع

كتب:

محمد عزالدين
07:40 م | الإثنين 26 فبراير 2024
محمد اشتية

محمد اشتية

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إنّ استقالة محمد أشتية من منصبه كرئيس لوزراء فلسطين كان يخطط لها قبل أسبوع وجرى الإعلان عنها.

وأضاف «الرقب»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «إذا كانت الاستقالة مرتبطة بما يحدث في موسكو من اجتماعات للفصائل الفلسطينية لمناقشة المصالحة الفلسطينية، فإن هذا أمر جيد، لأنه يعني أن الفصائل قد تتفق على حكومة تكنوقراط تفضي إلى البدء في ترتيب البيت الفلسطيني».

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: «الشعب الفلسطيني في غزة لا يكترث إلى تشكيل الحكومات الآن، لأن ما يهمه وقف هذه الحرب، ولكن، إذا كانت استقالة حكومة أشتية مرتبطة بالمطالبات الأمريكية بنظام الحوكمة وإصلاح السلطة والأسماء المطروحة حتى اللحظة لا تعني إصلاحا، لكننا سندور في نفس الدائرة».

اقرأ المزيد:

وزير الخارجية في چنيف: أوضاع فلسطين ناتجة عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي عبر 75 سنة

وفاة جندي أمريكي أشعل النار في جسده أمام سفارة إسرائيل.. «فلسطين حرة» آخر كلماته

فنانة بريطانية شهيرة تغني «فلسطين حرة».. كيف رد يهود ويلز؟

هتف فلسطين حرة.. تفاصيل إشعال أمريكي النار في جسده أمام سفارة إسرائيل بواشنطن

تفاصيل القمة الثنائية بين رئيس فلسطين وملك الأردن بشأن العدوان على غزة
بقلم محمد عزالدين