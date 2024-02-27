أسعار حلویات رمضان 2024.. الكنافة بالمانجا بـ220 جنيها

تختلف أسعار حلويات رمضان 2024 وفق كل محل تجاري، إذ أعلنت بعض المحال والسلاسل التجارية عن أسعار البسبوسة والكنافة والتورتات، التي يتميز بها شهر الصوم من كل عام حيث يهتم الكثيرون بشراء الأصناف المختلفة من الحلوى خاصة عند زيارة أحد في المنزل وفي العزومات بين الأقارب والأهل والأصدقاء.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أسعار حلویات رمضان 2024، وفق بعض السلاسل التجارية الشهيرة بالحلوى.

أسعار حلویات رمضان 2024

وتتعدد أصناف حلويات رمضان من بسبوسة وكنافة سادة أو بالمكسرات والمانجو، وهي كما يلي:

أسعار حلويات رمضان في متجر شهير

أرز باللبن البسبوسة 45 جنيهًا.

أرز باللبن كراميل 60 جنيهًا.

بسبوسة بندق 130 جنيهًا.

بلح الشام بالكريمة صغيرة 125 جنيهًا.

بلح الشام صغير 105 جنيهات.

صوابع زينب 75 جنيهًا.

طبق فورمة بيبوسة سادة صغيرة 165 جنيهًا.

علبة كنافة رول 145 جنيهًا.

علبة مشكل شرقي مستطيل مكسرات صغير 420 جنيهًا.

فورمة كنافة كريمة وسط بـ 195 جنيهًا.

كاب عثمانية شوكولاتة 50 جنيهًا.

كاب عثمانية مانجو 42 جنيهًا.

كنافة كريمة 125 جنيهًا.

كنافة مكسرات 200 جنيه.

مشكل شرفي 280 جنيهًا.

مشكل شرقي مكسرات 465 جنيهًا.

ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولوتس صغير 150 جنيهًا.

ميكس غوايش كنافة نوتيلا ولونس كبير 280 جنيهًا.

أسعار تورت وحلويات رمضان في أحد المتاجر الشهيرة

تورته أيس كريم زبادي توت بـ370 جنيهًا.

تورته أيس كريم فور سيزون بـ 200 جنيه.

تورته دويتو وأيس كريم فستق وفانيليا بـ 400 جنيه.

علبه ميكس لوكس صغير 18 جنيهًا.

طبق بسبوسة ساده كبير بـ145 جنيهًا.

طبق بسبوسة بندق كبير بـ180 جنيهًا.

كنافة بالمانجا بـ220 جنيهًا.