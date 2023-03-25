أسعار حلويات رمضان 2023 في الأسواق.. الكنافة بالكريمة تسجل 75 جنيها

سجلت أسعار حلويات رمضان 2023 داخل محلات الحلوى اختلافا في الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل لآخر، ويأتي ذلك في ظل إقبال المواطنين خلال الفترة الراهنة على شراء الحلويات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

اختلاف أسعار حلويات رمضان 2023 في الأسواق

وقال إبراهيم عبد الحافظ عضو شعبة الحلويات، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أسعار حلويات رمضان 2023 تختلف هذا العام عن السابق له، وذلك وفقا للمنطقة والمحل والكمية المطلوبة، وشهدت محلات الحلوى إقبالا من جانب المواطنين على الشراء منذ بداية شهر رمضان المبارك، وهذا الإقبال مستمر طوال العام ولكنه يزداد في رمضان.

وأضاف عبد الحافظ، أن أسعار حلويات رمضان 2023 المطروحة داخل محلات الحلوى قد تتغير بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى أن رمضان يشهد كل عام أنواعا جديدة من الحلويات المبتكرة من جانب المحلات.

أسعار الكنافة

واستعرض عضو شعبة الحلويات، أسعار حلويات رمضان 2023؛ إذ بلغ سعر كيلو الكنافة بالكريمة 75 جنيها وبولة كنافة مانجو 250 جنيهًا ويبلغ سعر كنافة نابلسية 260 جنيهًا وكنافة ريد فالفت 265 جنيهًا كما يبلغ سعر كيلو كنافة مكسرات 150 جنيهًا سعر كيلو البسبوسة يبدأ من 50 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو البسبوسة بالشيكولاتة والمكسرات 210 جنيهات، ويبدأ سعر الحلويات المشكلة 200 جنيه.

وتابع عبد الحافظ، أن سعر كيلو كنافة بلح بالفراولة 280 جنيها، وسعر كنافة كادبوري مارشيملو 340 جنيها للكيلو، ويسجل سعر كيلو الكنافة لوتس كيك 540 جنيها، وبلغ سعر كيلو جلاش كريمة 155 جنيها وكيلو الزلابية 80 جنيها، ويصل سعر طبق عيش السرايا إلى 280 جنيها وطبق ملبن بالقشطة 200 جنيه.