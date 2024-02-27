طريقة عمل كيكة التمر دون دقيق أو سكر.. «حلويات دايت تنفع في رمضان»

عادًة ما يتجنب أصحاب الحميات الغذائية تناول حلوى رمضان اللذيذة؛ إذ أن الحلويات تتميزباحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية التي تزيد من الوزن، ولكن مع التطور في العالم الغذائي أصبح هناك حلويات رمضانية تصلح لأصحاب الأنظمة الغذائية، نظرًا لقلة السعرات الحرارية بالإضافة إلى القيمة الغذائية العالية بها، بجانب المذاق الرائع لها.

وفي هذا الصدد وفقًا لما ذكرته دكتورة غادة الصايغ، أخصائية التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة بـ«الوطن»، نوضح طريقة صحية ولذيذة لصنع كيكة التمر بدون دقيق أوسكر أو أي مواد دهنية تضر بالحمية الغذائية.

مكونات كيكة التمر الصحية

- عدد ثلاث تمرات.

- بيضة واحدة.

- 2 معلقة كبيرة من الكاكاو الخام.

- معلقة كبيرة من حبيبات الشيكولاتة الداكنة.

- عدد 3 نقاط من سائل الفانيليا، أو 2 كيس من الفانيليا.

- ذرة من مطحون القرفة.

- ذرة من القهوة سريعة الذوبان«النسكافية».

- ذرة من البيكنج بودر.

طريقة تحضير كيكة التمر الصحية

يفرغ التمر من النواة ويقطع إلى قطع متوسطة الحجم؛ حتى تسهل عملية خلطه مع المكونات الباقية، ومن ثم يوضع بالخلاط أو الكبة، مع إضافة البيضة والفانيليا، والقرفة، والقهوة سريعة الذوبان، ومقدار الكاكاو الخام، ويتم خلطهم حتى يصل الخليط إلى القوام السائل.

وفي تلك الأثناء يسخن الفرن أو الميكروويف أو الإير فراير على درجة حرارة 190 لمدة خمس دقائق، ومن ثم يوضع الخليط في قالب مناسب صغير الحجم نسبيًا، ويزين بحبيبات الشيكولاتة الداكنة « شوكلت شيبس»، ويدخل الفرن لمدة تصل إلى ثلاث دقائق، أو حتى تمام النضج.

وحسب أخصائية التغذية تقطع الكعكة إلى أربعة أجزاء، يحتوي كل جزء منها على ما يقارب 65 سعرا حراريا فقط.