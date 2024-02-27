جامعة كفر الشيخ تمنح الماجستير والدكتوراة لـ78 باحثا

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الثلاثاء، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار عبدالله غلاب، المستشار القانوني للجامعة.

تفاصيل المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»

واستهل رئيس الجامعة أعمال المجلس بالترحيب باللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موجهاً له الشكر على الجهد المبذول في كافة أرجاء المحافظة، كما أشار إلى قيام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العملي، بوضع حجر الأساس لمشروع أرض الجامعات المصرية، والذي يُعد باكورة المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، موضحاً أنّ وضع حجر الأساس جاء تفعيلاً لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين المجلس الأعلى للجامعات ومحافظة الوادي الجديد، بشأن تخصيص 1000 فدان لكل جامعة مشاركة بالمشروع لأغراض البحث العلمي والتجارب الزراعية والتكنولوجية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كما سيعمل المشروع على استقطاب الكوادر البشرية المُتميزة من الباحثين والفنيين والخبراء في المجال من المراكز البحثية والجامعات والجهات المختلفة، فضلاً عن إعطاء الفرصة لخريجي الكليات ذات الصلة.

وفي كلمته استهل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حديثه عن أخر التطورات التي شهدها القطاع الصحي بالمحافظة بدايةً من الزيارة الإيجابية والمثمرة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والتي شهدت تفقد فيها عدد من المستشفيات بمحافظة كفر الشيخ كان أبرزها مستشفى بيلا المركزي والتي تم افتتاحها بشكل تجريبي حيث تشمل عدد كبير من التخصصات وتخدم قطاع كبير من المواطنين بالمحافظة، لافتاً إلى إشادته بالمستشفى الجامعي ومركز الأورام وكذلك مستشفى الطوارئ حيث توافر أحدث الأجهزة والمعدات التي تُتيح فرص عديدة لعلاج أكبر قدر من المرضى المترددين عليها، معرباً عن خالص تمنياته بالشفاء العاجل للأشقاء الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج داخل مستشفى العبور للتأمين الصحي بالمحافظة.

افتتاح العديد من المجمعات للسلع الغذائية

كما استكمل المحافظ، الحديث عن سلسة الإصلاحات بالطرق داخل محافظة كفر الشيخ وكذلك أعمال الرصف، معلناً عن افتتاح العديد من المجمعات للسلع الغذائية لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بقدوم شهر رمضان الكريم.

وفي نهاية كلمته قدم محافظ كفر الشيخ، الشكر لكافة الأطقم الطبية بكل مستشفيات المحافظة والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية وتوفير سُبل الراحة للمرضى الفلسطينيين المتلقين للعلاج داخلها.

تعيين أعضاء هيئة تدريس بـ5 كليات

واستعرض رئيس جامعة كفر الشيخ الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية، والتي وافق فيها المجلس على التعيين في وظيفة أستاذ لعدد 2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي «الآداب، وطب الفم والأسنان»، والتعيين فى وظيفة أستاذ مساعد لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليات «التربية النوعية، والطب البشري، والتجارة»، والتعيين فى وظيفة مدرس لعدد 3 من الهيئة المعاونة بكلية «الطب البشري».

كما تم موافقة مجلس الجامعة على منح درجة الدكتوراة لعدد 22 من الباحثين بكليات «التربية الرياضية، والزراعة، والتجارة، والصيدلة، والآداب، والطب البيطري، والتربية»، كما تم منح درجة الماجستير لعدد 28 من الباحثين بكليات «العلوم، والزراعة، والتربية النوعية، والهندسة، والآداب، والصيدلة، والتربية الرياضية، والطب البشري، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والتربية، والتجارة».

منح درجتي الماجستير والدكتوراة لباحثين

أيضاً وافق مجلس جامعة كفر الشيخ على منح درجة الدكتوراة المهنية لعدد 4 من الباحثين بكلية «التجارة»، ومنح درجة الماجستير المهني لعدد 24 من الباحثين بكلية «التجارة».