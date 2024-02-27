أسعار القمح في مصر.. بشرى سارة من التموين وفرحة بين المزارعين

سيطرت حالة من الفرحة بين المزارعين بشأن أسعار القمح اليوم في مصر، بعدما زفت وزارة التموين بشرى حول رفع سعر توريد أردب القمح الموسم الحالي 2024/2025، بدلًا من 1600 جنيه سعر توريد الأردب الذي كانت قد حددته العام الماضي، ما سيدر أرباحًا جيدة وغير مسبوقة للمزارعين.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار القمح اليوم في مصر، وتأثيره على زراعة محصول القمح في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة.

سعر شراء القمح من المزارعين

وأوضح الدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إنّ زيادة سعر توريد القمح لأكثر من 1600 جنيه أو كسعر استرشادي للأردب، يسبب فرحة عارمة بين المزارعين، إذ إنّه سيكون مناسب جدًا ومربح لهم مقارنةً بمتوسط التكلفة، وسيحفز المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح، فضلًا عن زيادة توريد القمح لوزارة التموين.

ارتفاع سعر القمح في مصر

وذكر «شيلابي» إنّ تحديد سعر أعلى من 1600 جنيه لأردب القمح، سيضمن للمزارع الحد الأدنى حتى لو انخفضت أسعار القمح العالمية، موضحًا إنّه وفقًا لمتوسط تكلفة زراعة القمح هذا العام، فإنّه سيكون سعر مناسب لمتوسط إنتاجية الفدان.

وأشار إلى أنّه في موسم التوريد الماضي وفقًا لسعر توريد 1600 جنيه، فإنّ متوسط إنتاج الفدان من محصول القمح يتراوح بين من 18 لـ 20 فدان تقريبًا، وبالتالي تم بيع محصول الفدان الواحد ما بين 28 ألفًا و800 جنيه وحتى 32 ألف جنيه، وهو الرقم الذي سيزداد وفقًا لإعلان وزارة التموين إلى جانب الإنتاج الثانوي للقمح والذي يباع أيضًا وهو «التبن».

سعر أردب القمح

وذكر إنّه تفصلنا أيام قليلة عن انطلاق موسم حصاد القمح، والذي يبدأ في شهر أبريل، موضحًا إنّ الجميع يأمل بمحاسبة المزارع على الأسعار الحرة للقمح، ليكون هناك سعر منافس أمام المزارعين مقارنةً بباقي المحاصيل التي يتم زراعتها في نفس الوقت، خصوصًا إنّ القمح محصول استراتيجي تسعى الدولة لإحداث طفرة فيه، مثلما حدث في القطن.

ما هو سعر أردب القمح اليوم؟

ويبلغ سعر أردب القمح اليوم نحو 2250 جنيها، بالتزامن مع قلة القمح المعروض بسبب نهاية الموسم وعدم بدء موسم الحصاد الجديد، فضلًا عن معظم كميات القمح للصوامع والشون في موسم توريد القمح المنصرم.