«التموين» تزف بشرى للفلاحين: زيادة سعر توريد أردب القمح خلال أيام

زف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشرى سارة للفلاحين والمزارعين، بشأن زيادة سعر توريد أردب القمح من الفلاحين لموسم حصاد القمح 2024، موضحا أنه جرى عقد اجتماع أمس مع رئيس الوزراء لتحديد سعر شراء القمح المحلي من الفلاحين، قائلا: «السعر سيكون عالي ومرضي للجميع».

وأكد وزير التموين، خلال جوله له لافتتاح أحد السلاسل التجارية في منطقة المعادي، أنه سيجرى عرض سعر توريد القمح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، من أجل إقراره والموافقة عليه وإعلانه للمزارعين، متمنيا موسم حصاد مبشر بالخير.

ومن المقرر بدء موسم حصاد القمح المحلي 2024 خلال شهر أبريل المقبل، وتتسلم وزارة التموين القمح من المزارعين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، من أجل تأمين مخزون القمح المحلي لديها، ولسد احتياجات المنظومة التموينية، من أجل إنتاج رغيف العيش يوميا اللازم لأصحاب البطاقات التموينية.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من القمح

ووفقا لتصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، فإن المخزون الاستراتيجي من القمح يكفي 3 أشهر، فيما يبلغ حجم الاحتياطي من السكر 6 أشهر، والزيت 5 أشهر، اللحوم والدواجن 12 شهرا.