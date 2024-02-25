«الزراعة»: محصول القمح آمن والإنتاج مبشر

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ التقارير الواردة من مديريات الزراعة في المحافظات أكدت عدم تسجيل أي إصابة بالصدأ الأصفر في محصول القمح، وأنّ موجة الطقس الباردة وسقوط الأمطار لم تتسبب في ظهوره هذا العام.

وأضاف رزق لـ«الوطن» في تصريحات خاصة، أنّ المحصول آمن ولم يتأثر بالآفات، والحالة الكلية للمحصول في المحافظات تؤكد أنّ الإنتاجية ستكون جيدة هذا العام، حيث جرى توفير المبيدات اللازمة قبل بدء الموسم بوقت كاف.

إطلاق حملة قومية للمكافحة في المحافظات

وأشار إلى أنّه فيما يتعلق بالقوارض تم إطلاق حملة قومية للمكافحة في المحافظات المختلفة، استعدادا لظهور الفئران خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موسم الحصاد، حيث تم نشر الطعوم المختلفة على الترع والمصارف ورؤوس الحقول.

الاستعداد للموسم الزراعي الصيفي

وأكد أنّه قبل انتهاء الموسم الزراعي الشتوي سيتم عقد اجتماع مع المسؤولين في المحافظات الأسبوع الحالي لتقييم الوضع خلال الموسم، والاستعداد للموسم الزراعي الصيف المقبل، لوضع خطة للتعامل مع الآفات قبل ظهورها وعلى رأسها دودة الحشد في محصول الذرة وآفات القطن الذي اقترب موسم زراعته، حيث يتم توفير المبيدات في المديريات ووضع خطة التوعية والإرشاد.

وبلغت المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام 3.4 مليون فدان، ويُتوقع أن تصل إنتاجيتها لأكثر من 8 ملايين طن، تستهدف الحكومة استلام 4 ملايين طن منها، واستيراد ما يصل إلى 5 ملايين آخرين لسد الفجوة في الاستهلاك.