سعر الذهب الآن في محلات الصاغة بمنتصف التعاملات.. «اعرف آخر تحديث»

أعلنت شعبة الذهب التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية عن سعر الذهب الآن في آخر تحديث، حيث شهدت أسعار الذهب تغيرات في الأسعار بمنتصف التعاملات الصباحية، وهي أسعار تتغير بشكل لحظي على مدار اليوم، وغير شاملة للضريبة أو المصنعية.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

وتستعرض «الوطن» عبر السطور التالية سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، حسب آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات الصباحية 3542 جنيهًا، قبل احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات الصباحية 3100 جنيه، قبل احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء بمنتصف التعاملات الصباحية 2657 جنيهًا، قبل احتساب أسعار الضريبة والمصنعية، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2072 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في منتصف التعاملات الصباحية 24 ألفا و800 جنيه، قبل احتساب أسعار الضريبة والمصنعية.