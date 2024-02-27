انخفض 570 جنيها في 6 أيام.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بمحلات الصاغة

شهد سعر الذهب عيار 21 تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية وتحديدًا منذ الإعلان الأول عن مشروع تطوير رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات، ووصلت قيمة الانخفاض منذ يوم الخميس الماضي وحتى اليوم إلى 570 جنيهًا وهو ما لم يحدث منذ فترات طويلة، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في محلات الصاغة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية، وفق آخر تحديث أعلنته شعبة الذهب بالغرفة التجارية كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 3348 جنيهاً دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2930 جنيهاً دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 2511 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية 23440 جنيهاً، دون إضافة سعري الضريبة والمصنعية.