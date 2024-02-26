اعرف سعر الذهب الآن في مصر مع ختام التعاملات

شهد سعر الذهب اليوم 26-2-2024 في الصاغة خلال ختام التعاملات استقرارًا بعد التراجع الكبير خلال الأيام الماضية، إذ جاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا بـ3000 دون مصنعية أو ضريبة.

ونرصد في السطور التالية سعر الذهب اليوم 26-2-2024 الآن في مصر خلال ختام التعاملات بحسب بيانات بورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، 3429 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وعن سعر جرام الذهب عيار 18 خلال ختام التعاملات في الصاغة بـ2571 جنيهًا للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في مصر بـ2000 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب الآن في مصر خلال ختام التعاملات جاء بـ24000 جنيه للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميا

وسعر الذهب عالميا، الأونصة بـ2033 دولارًا أمريكيًا.