تراجع كبير في أسعار الذهب و10 سلع غذائية مع هبوط الدولار بالسوق الموازية

تشهد أسعار الذهب والسلع الأساسية خلال الفترة الراهنة تراجعًا كبيرا في الأسواق، تزامنًا مع هبوط سعر الدولار في السوق الموازية بوتيرة كبيرة، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية تفاصيل صفقة رأس الحكمة، وهي أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر.

توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر

ويوفر مشروع تطوير رأس الحكمة 35 مليار دولار، كدفعة أولى من الاستثمارات المتوقعة من هذا المشروع، بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي.

تراجع أسعار الذهب والسلع الغذائية

ووصل جرام الذهب عيار21، يوم الجمعة الماضية، إلى مستوى 3400 جنيه، بعد أن كان يتداول عند مستوى 3700 جنيه، ليسجل اليوم 2930 جنيها، بتراجع نحو 470 جنيها في سعر الجرام.

تراجع أسعار السلع الأساسية

وامتدت آثار تراجع الدولار في السوق الموازية، إلى أسواق السلع الغذائية، إذ شهدت عددا كبيرا من السلع الغذائية الأساسية تراجعا ملحوظا منذ إعلان توقيع صفقة رأس الحكمة.

أسعار الأرز تتراجع 1.38%

تراجعت أسعار الأرز نحو 1.38% مسجلاً 32.85 جنيه مقارنة بالأسبوع الماضي، وفقًا لبوابة أسعار السلع العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السكر تتراجع بنحو 3.67%

فيما تراجعت أسعار السكر بنحو 3.67% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 42.74 جنيه سعر الكيلو.

أسعار المكرونة

تراجعت أسعار المكرونة بنسبة 1.41% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 30.73 جنيه للكيلو.

أسعار العدس

تراجعت أسعار العدس بنسبة 6.98% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 69.26 جنيه للكيلو.

أسعار البيض البلدي

تراجعت أسعار البيض البلدي بنسبة 8.78% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 5.61 جنيه للبيضة.

أسعار البيض الأبيض

تراجعت أسعار البيض الابيض بنسبة 3.56% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 5.42 جنيه للبيضة.

أسعار زيت الذرة

تراجعت أسعار زيت الذرة بنسبة 3.34% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 120.94 جنيه للعبوة اللتر.

أسعار الذرة البيضاء

تراجعت أسعار الذرة البيضاء بنسبة 2.73% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 16811.54 جنيه للطن.

أسعار السمسم

تراجعت أسعار السمسم بنسبة 1.21% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 161.61 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة

تراجعت أسعار اللحمة بنسبة 1% مقارنة مع أسعار الأسبوع الماضي، مسجلا 377.96 جنيهًا للكيلو.