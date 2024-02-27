شكري: المجتمع الدولي يعاني من ازدواجية في التعامل مع الأزمات

أكد سامح شكري وزير الخارجية، إيمان مصر بالدور المهم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحرصه على أن يكون له صوت واحد بعيدًا عن الازدواجية التي يعاني منها المجتمع الدولي.

وأضاف «شكري» خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تنقله قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ المجتمع الدولي يعاني من أزمات متتالية، بينها زيادة الممارسات العنصرية والتمييز والحض على الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين وتنامي ظاهرة الإسلامفوبيا وجرائم حرق القرآن الكريم التي لا يمكن تبريرها تحت أى مسمى، وإلا فقد المجلس مصداقيته والغرض الذي أنشأ من أجله وتراجع الاهتمام بالمشاركة في مداولاته.

وتابع وزير الخارجية: «نري أنّ المجلس لا زال بإمكانه لعب دور أكبر في التعامل مع التحديات إذا امتنع أعضاءه عن تطبيق المعايير المزدوجة واستهداف الدول لأغراض سياسية وحماية الدول الأخرى رغم ما تقترفه من فظائع».