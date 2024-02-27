مصطفى عمار: منصة «watch it» حققت نجاحات كبيرة تليق بالدراما المصرية و«المتحدة»

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إن الفنانة دينا الشربيني ستظهر من خلال دراما الشركة المتحدة في مسلسل «كامل العدد +1»، مشيرا إلى أن الفنانة روجينا تشارك في السباق الرمضاني على شاشات «المتحدة» بمسلسل «سر إلهي» الذي يحمل طابع الإثارة والدراما والتشويق، وهذا أول خروج لها بعيدا عن الأعمال التي تقدمها بالأعمال السابقة.

وأضاف «عمار»، خلال لقائه ببرنامج «المانيفستو» مع الإعلامي أحمد الطاهري على الراديو 9090، أن برومو مسلسل «سر إلهي» كان شيقا للغاية، واستطاع جذب التعليقات الإيجابية بعد طرحه على شاشات الشركة المتحدة، لافتا إلى أن الموسم الرمضاني 2024 غني بأكثر من فنانة وفنان.

وتابع الكاتب الصحفي أن منصة «watch it» تحقق نجاحات كبيرة منذ انطلاقها، موجها الشكر والتقدير للدكتورة نشوى جاد المسؤولة عن المنصة لأنها استطاعت وضعها بالمكانة التي تليق بالشركة المتحدة والدراما المصرية خلال فترة زمنية قليلة.