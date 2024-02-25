يترقب الجمهور ظهور الفنانة دينا الشربيني في الموسم الرمضاني 2024، في الجزء الجديد من مسلسل كامل العدد، إذا يندرج تحت فئة المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ليحمل جرعة كوميدية وتشويقية، وأعلنت منذ قليل القنوات الناقلة لمسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربني في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل كامل العدد بطولة دينا الشربيني في رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 لدينا الشربيني يعرض طوال رمضان 2024، حصريا على شبكة قنوات ON، بينما ستعرض الإعادة على ON drama، بالإضافة لعرضه عبر منصة واتش ات الرقمية.

تفاصيل مسلسل كامل العدد+1

وحقق مسلسل كامل العدد نجاحا كبيرا لدى الجمهور في العام الماضي، إذ عرض في النصف الأول من السباق، ونجح في لفت انتباه العديد من المتابعين.

ويشارك في بطولة مسلسل كامل العدد +1، عددا كبيرا من الفنانين، من ضمنهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي صخر، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، بينما يظهر عدد آخر من ضيوف الشرف أبرزهم عمرو يوسف.