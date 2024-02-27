رئيس جامعة عين شمس يفتتح عددا من مشروعات التطوير بمستشفيات الجامعة

افتتح الدكتور أحمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، عددا من مشروعات التطوير بمستشفيات الجامعة، والتي تضمنت تطوير وحدة جراحة الغدد الصماء ووحدة الأشعة بمستشفى الجراحة وغرفة القسطرة بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفي الباطنة، وتطوير وحدة المناظير النسائية بمستشفي النساء والتوليد، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية وحرصا من مستشفيات جامعة عين شمس على مواكبة مسيرة التطوير للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.

وأعرب زين العابدين عن فخره واعتزازه بوجوده في كلية الطب وسط قامات علمية ذات خبرة، مقدما الشكر لفريق العمل الذي شارك في تطويرات مستشفيات الجامعة، مؤكدا أنّ التطويرات تعكس رؤية طموحة، وتؤكد التزام الجامعة بتقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة وعالية الجودة لمجتمعنا الجامعي والمحلي، بما يتفق مع رؤية الدولة لتوفير مستوى راق يليق بالمصريين، حيث تستقبل المستشفيات الجامعية نحو 12 ألف مريض يوميا إضافة إلى المرافقين.

وأكد رئيس الجامعة أهمية التطوير وانعكاساته على الحالة النفسية للمريض والطبيب وقدرته على أداء مهمته بالشكل الأفضل بما يحقق تطوير المنظومة الطبية بشكل متكامل.

وخلال كلمته، قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس السابق، إنّ القادم أفضل وأسرع ويواكب كل ما هو جديد والتطوير مستمر، وكل من يتولي منصب يستكمل مسيرة من سبقه ويضيف إليه من خلال منظومة متكاملة للتطوير، مُشيدا بقيادة جامعة عين شمس التي تتمتع برؤية ثاقبة ورغبة حقيقية في التطوير والارتقاء بالجامعة ومستشفياتها.

وأوضح الدكتور علي الأنور، أنّ إنجازات اليوم نتاج سنوات طويلة وخطة موضوعة جيلا بعد جيل لتصل بمستشفيات جامعة عين شمس إلى ما تصبوا إليه، وما نراه اليوم من مستوى متميز، ونرغب في تقديم أفضل خدمة للمريض، مثمّنا جهود المشاركين بالتطوير، كما أكد على وجود المزيد من الافتتاحات في القريب العاجل.

من جانبه، تقدم الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات، بالشكر للدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، لدعمه المتواصل للمستشفيات، كما ثمّن جهود فريق العمل الذي قاد مسيرة التطوير علي مدار سنوات وعلى رأسه الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة السابق، الذي اهتم بتطوير المستشفيات منذ توليه عمادة كلية الطب وبعدها رئاسة الجامعة. وأيضا الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب السابق، كما تقدم بالشكر لفريق العمل المتميز من مديرى المستشفيات ومديرى الإدارات علي جهودهم المتواصلة لاستكمال مسيرة التطوير.

وأعرب الدكتور أشرف عمر عن سعادته برؤية نتاج عمل دؤؤب لفريق متكامل شارك فيه، لتقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصرى.

يذكر أنّه جرى تطوير وحدة جراحة الغدد الصماء ووحدة الأشعة بمستشفى الجراحة بتمويل من لجنة الزكاة بمستشفى الدمرداش من تبرعات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمستشفيات، ما يعد مثالا يحتذى به في الدعم المجتمعي، حيث جرى تطوير غرف إقامة المرضى بوحدة جراحة الغدد الصماء بعدد 25 سريرا، والانتهاء من تطوير وحدة الأشعة التشخيصية داخل مستشفى الجراحة، وفقا لأحدث المعايير الدولية للجودة ومكافحة العدوى. فضلا عن شراء جهاز جديد بغرفة القسطرة بوحدة الأشعة التداخلية بمواصفات عالية الجودة وذلك بتمويل من لجنة الزكاة بمستشفي الدمرداش الجراحى وبنك ناصر، وتطوير وحدة المناظير النسائية بمستشفى النساء والتوليد ومركز التدريب الملحق بها بما يخدم ما يقرب من 100 مريضة شهريا.

حضر الافتتاح الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة رانيا صلاح وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، والدكتور عصام فخري مساعد المدير التنفيذي للشؤون العلاجية ومدير مستشفى الدمرداش الجراحي، والدكتور أشرف عمر العميد السابق لكلية الطب، وسليم الخولى مدير بنك ناصر الاجتماعي فرع الزيتون، المسؤول عن لجنة الزكاة بمستشفى الدمرداش وبحضور لفيف من مديري المستشفيات رؤساء الأقسام.