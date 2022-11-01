رئيس جامعة عين شمس يكشف آليات تحول مستشفيات الجامعة نحو الأخضر

قال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إن الجامعة بدأت تحويل مستشفياتها إلى مستشفيات خضراء في ظل جهود الدولة لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكداً أن التحول للأخضر طريق طويل يحتاج لمزيد من الوقت، موضحاً أن الجامعة حريصة على هذا النهج بالتنسيق مع عدد من الكليات.

«المتيني»: التخلص من النفايات الطبية وفقا لكود المستشفيات

وأضاف الدكتور محمود المتيني لـ«الوطن»، أن الجامعة بذلت جهدًا كبيرًا في هذا الاتجاه بداية من التخلص من النفايات الطبية بطريقة مثالية تتفق مع كود المستشفيات الخضراء في العالم وتحويل بعض الطاقة إلى طاقة شمسية بنسبة 20%.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، إنه يتم حالياً إعادة استخدام المياه في المساحات الخضراء المزروعة في المستشفيات، مشيرًا إلى تنظيم مجموعة من الندوات التوعوية في مختلف الكليات لتوعية الطلاب بكيفية مواجهة التغيرات المناخية ومفهوم تغير المناخ والعوامل المسببة له.

«غادة»: استراتيجية الجامعة للتحول للأخضر تشمل محوري التعليم والصحة

من جانبه، قالت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المحور الثالث في استراتيجية الجامعة للتحول للأخضر، هو محور الصحة العامة، موضحة أن الجامعة حرصت على تطوير المستشفيات: «لدينا مشروع المدينة الطبية الذي يعمل على تقديم خدمات متميزة والعلاج عن بُعد بين المريض والطبيب بهدف خدمة طبية للمناطق النائية».

وأضافت «غادة» في حديثها لـ«الوطن»، أن الاستراتيجية تتضمن محور التعليم فلم يقتصر فقط على تصميم مقرر دراسي، بل اهتمت الجامعة، بفتح برامج متخصصة في البيئة، فهي أول جامعة في مصر تضم كلية متخصصة في الدراسات البيئية، مثل برنامج العمارة والعمران البيئي وبجانب برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة بكلية الهندسة وبرنامج الكيمياء الحيوية والاستشعار عن بُعد، مؤكدة أن البرنامج غير المختص بالتغيرات المناخية والبيئة يضم مقرر على الأقل في هذا الشأن.