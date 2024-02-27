تسليم أجهزة تعويضية لـ1554 من ذوي الهمم في قرى ونجوع البحيرة

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة البحيرة، تسليم 1554 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوي الهمم، على مستوى قرى ومراكز المحافظة، خلال الأسبوع الجاري.

يأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل الذى تقدمه الدولة المصرية إلى ذوي الهمم من أجل توفير فرص تضمن لهم الرعاية الصحية، والعمل وتأمين الدخل الكافي لهم، والمشاركة في المجتمع بشكل لائق وإنساني.

تسليم أجهزة تعويضية في البحيرة

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية، بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وشددت «زايد»، في بيان، على أهمية توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.

الارتقاء بقدرات ذوي الهمم

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان في البحيرة، إن تسليم الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمثابة مشروع تنموي للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحي الحياة.

وذكر، أن الدعم الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في البحيرة، وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع.