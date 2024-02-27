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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 27-2-2024.. جدد روتين حياتك

كتب:

صفية النجار
02:04 ص | الثلاثاء 27 فبراير 2024
برج الثور- تعبيرية

برج الثور- تعبيرية

يتميز مولود برج الثور بصدق المشاعر وطيب القلب، ويحسن التصرف ويهتم بالمقربين منه، ويتعامل بدبلوماسية مع من حوله، وهو شخص مميز وقادر على تحقيق أهدافه، ويعشق طهي الطعام وتناوله، ويتسم بالعناد والرومانسية.

ومن مشاهير برج الثور الزعيم عادل إمام، والمغنية اللبنانية ميريام فارس، وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 27-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تنصحك الأفلاك يا برج الثور ألا تضع نفسك في مواقف سلبية في العمل، وضع تركيزك في الأمور التي تساعدك على التقدم والنجاح.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي، حاول أن تحقق الاستقرار في حياتك الزوجية، وتجنب السماح لأي طرف ثالث بالتدخل بينكما، وجدد روتين حياتك بشكل يومي حتى تشعر بالسعادة.

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بقلم صفية النجار