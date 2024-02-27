يمتلك مولود برج السرطان العديد من علاقات الصداقة الرائعة، المبنية على المحبة والصدق والأخوة، وقادر على التحكم في مشاعره ولا يتردد في إخفائها عن المقربين لقلبه، ويتفانى في عمله، ولا يمل من السعي لتحقيق أهدافه، ويجيد تولى المهام الإدارية وحل المشكلات ويزدهر أثناء العمل تحت الضغط.

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا، ونيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا سابقًا، وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 27-2-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج السرطان بأن الإبداع هو الخلطة السرية لإنجاز مهامك، وهناك تغير محوري كبير في عملك وانتقال مفاجئ، فحافظ على اتباع نهج مبتكر.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

قد تتعرض لبعض الاضطرابات في حياتك العاطفية اليوم، نتيجة لمشاكل لم تحلها، فكل ما عليك فعله هو إنهاؤها، وتصفية الحسابات، والبدء من جديد.