تفاصيل حجز شقق بنك التعمير والإسكان بالتجمع الخامس.. تقسيط على 10 سنوات

يستقبل بنك التعمير والإسكان، إلكترونياً، طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بالمشروع المُعلن عنه حالياً، بالتعاون مع هيئة المجمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري.

مميزات شقق بنك التعمير والإسكان

وتأتي شقق بنك التعمير والإسكان المشروع بمنطقة المستثمرين الشمالية، أمام بوابة 6 بالرحاب وهو عبارة عن كمباوند سكني فاخر يضم 711 وحدة سكنية، ويتوافر بالمشروع 3 نماذج «السندس، العلياء، الروضة» بمساحات مختلفة تتراوح من 156 متراً مربعاً إلى 310 أمتار مربعة.

مميزات وحدات الإسكان

1- يضم المشروع الخدمات المركزية مسجد ومول تجاري ومركز ثقافي اجتماعي.

2- واجهات عصرية.

3- تشطيبات داخلية فاخرة.

4- استلام فوري.

6- مصاعد.

7- جميع العمارات عبارة عن دور أرضي+ 4 أدوار متكررة.

8- الوحدات بالدور الأرضي تتمتع بحديقة خاصة بمدخل خاص.

خطوات التسجيل لحجز وحدة سكنية

وتقدم «الوطن»، خلال هذا التقرير خطوات التسجيل لحجز وحدة سكنية إلكترونياً من خلال موقع بنك التعمير والإسكان كالتالي:

1- مراجعة المشاريع المتاحة وتحميل كراسة الشروط للمشروع الذي تفضله، من خلال الدخول على الرابط من هنـــا.

2- الضغط على «تسجيل مستخدم جديد» وتسجل البيانات واتباع الآتي:

- تصلك رسالة بكلمة المرور.

- إرسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة «افتراضية» لمدة 5 دقائق عن طريق كل من sms أو الإيميل.

- استخدام كلمة السر المؤقتة في إنشاء كلمة السر الدائمة.

- كلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم.

- الأخذ في الاعتبار أنَه يتم إنشاء «بلوك» لمدة ساعة في حال تخطي 3 محاولات.

3- الضغط على «استخراج رقم استمارة» ومتابعة الآتي:

- يظهر رقم الاستمارة الذي يتم استخراجه من قبل العميل من الموقع.

- يتمّ تحويل المبالغ المالية عليه بإحدى طرق السداد ACH أو SWIFT، أو من أي بنك أو تحويل داخلي من أي فرع لمصرف بنك التعمير والإسكان إذا كان لديك حساب في بنك التعمير والإسكان.

4- بعد إتمام تحويل المبلغ، يتمّ إرسال رسالة تأكيدية توضح أن المبلغ قد تمّ تحويله على حسابك بالمشروع.

5- عند فتح باب الحجز، يتمّ الدخول على الموقع مرة أخرى لاختيار الوحدة أو الأرض المراد حجزها.