في خطوات بسيطة.. كيفية حجز وحدة سكنية من موقع بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان، حجز الوحدات السكنية وقطع الأرض من خلال خدماته التي يقدمها عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية وشركات التطوير العقاري، لتقديم خدمات حجز الوحدات والأراضي بشكل أسرع، للتسهيل على الراغبين في الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض من المشروعات التي يطرحها البنك.

خطوات التسجيل لحجز وحدة سكنية

وترصد «الوطن»، خلال هذا التقرير خطوات التسجيل لحجز وحدة سكنية الكترونياً من خلال موقع بنك التعمير والإشكان كالتالي:

1- مراجعة المشاريع المتاحة وتحميل كراسة الشروط للمشروع الذي تفضله، من خلال الدخول على الرابط من هنـــا.

2- الضغط على «تسجيل مستخدم جديد» وتسجل البيانات وإتباع الآتي:

- تصلك رسالة بكلمة المرور.

- يتم ارسال رسالة بكلمة مرور مؤقتة «افتراضية» لمدة 5 دقائق عن طريق كلاً من sms أو الإيميل، مع العلم انه يتم عمل «بلوك».

- استخدام كلمة السر المؤقتة في إنشاء كلمة السر الدائمة.

- كلمة السر الدائمة يجب أن تكون من 8 أحرف إنجليزية على الأقل تحتوي على حرف كبير ورقم بالإضافة إلى أحد الرموز من اختيار المتقدم.

- الأخذ في الاعتبار أنَه يتم إنشاء «بلوك» لمدة ساعة في حال تخطي 3 محاولات.

3- الضغط على «استخراج رقم استمارة» ومتابعة الآتي:

- يظهر رقم الاستمارة الذي يتم استخراجه من قبل العميل من الموقع.

- يتمّ تحويل المبالغ المالية عليه بإحدى طرق السداد ACH أو SWIFT، أو من أي بنك أو تحويل داخلي من أي فرع لمصرف بنك التعمير والإسكان إذا كان لديك حساب في بنك التعمير والإسكان.

4- بعد إتمام تحويل المبلغ، يتمّ إرسال رسالة تأكيدية توضح أن المبلغ قد تمّ تحويله على حسابك بالمشروع.

5- عند فتح باب الحجز، يتمّ الدخول على الموقع مرة أخرى لاختيار الوحدة أو الأرض المراد حجزها.