لأصحاب المعاشات.. قرض بمليون جنيه من بنك التعمير والإسكان

يتيح بنك التعمير والإسكان تمويلا شخصيا لأصحاب المعاشات لتوفير احتياجاتهم المالية، ويكون هذا التمويل للمحالين للتقاعد في السن القانوني، أو للذين خرجوا على المعاش مبكرًا.

فترة السداد حتى 120 شهرًا

ويمنح البنك العديد من المميزات للأشخاص الذين يحتاجون إلى تمويل أو قرض شخصي قد يصل إلى مليون جنيه مصري، ويكون هناك مرونة في فترة السداد وتبدأ من 6 أشهر حتى 120 شهرًا.

السن لا يزيد عن 70 عامًا

ويجب أن لا يزيد سن المتقاعد عن 70 عامًا في نهاية التمويل، كما يتم تمويل صاحب المعاش أو المستفيد منه تأمين على الحياة مجانًا طوال مدة القرض، فضلًا عن إمكانية شراء المديونية طرف البنوك الأخرى.

الأوراق المطلوبة

وهناك عدد من الأوراق المطلوبة من صاحب المعاش الذي يرغب في الحصول على قرض من بنك التعمير والإسكان يجب أن يتم استيفائها وجاءت كالآتي:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا ويُشترط أن تكون سارية.

2- بيان خاص بمفردات المعاش.

3- إيصال مرافق أو خدمات حديث لم يمر عليه 3 أشهر.