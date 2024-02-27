«السياحة»: المتحف القومي للحضارة يعرض تراث مدينة إسنا

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إنّه في إطار الفعاليات التي يتبناها المتحف القومي للحضارة المصرية لتسليط الضوء على تراث المحافظات المصرية، ضمن نشاطه الثقافي، نظم المتحف فعالية عن تراث مدينة إسنا بمحافظة الأقصر بعنوان «تراث إسنا»، ضمن مشروع السياحة المستدامة والمتكاملة بالمدينة، بالتعاون مع محافظة الأقصر ونخبة من فناني المحافظة.

وأوضح الدكتور ميسرة عبدالله، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشؤون الأثرية، أنّ هذه الفعالية هي الثامنة التي ينظمها المتحف، في إطار الأنشطة الثقافية والتراثية التي يُقدمها المتحف؛ لتسليط الضوء على تراث المحافظات المختلفة وتاريخ وحضارة مصر الغنية بمفرداتها التراثية والثقافية، وتعريف الزائرين بها وإشراكهم لنشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري.

مجموعة من الورش الفنية والتعليمية

ومن جانبها، قالت نانسي عمار إخصائي تراث وتواصل حضاري بمتحف الحضارة ، إنّ الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الفنية والتعليمية عن الحرف والفنون التي تعبر عن تراث مدينة إسنا، والتي تشتهر بحرفة صناعة الأخشاب والنجارة اليدوية، إضافة إلى تقديم عروض للفنون الشعبية المميزة للمحافظة وفقرة تراث فن التحطيب في الساحة الخارجية للمتحف، والتي شهدت إقبالا من الزائرين المصريين والسائحين.

كما تمّ عرض مجموعة من منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها مدينة إسنا ومنها نسيج النول اليدوي والخوص ونماذج من الأختام، وبعض الأكلات والمشروبات التراثية مثل العدس والكركديه والنجارية والعيش الشمسي.

معرضا للصور الفوتوغرافية

وأضافت منار حسن إخصائي تراث وتواصل حضاري، أنه على هامش الفعالية، نظم المتحف أيضا معرضا للصور الفوتوغرافية، عن أهم المعالم التاريخية والتراثية ومظاهر الحياة الاجتماعية بمدينة إسنا، ومعرض لأهم الحرف والفنون التقليدية، ونماذج من الأزياء التقليدية التراثية والتي تعتبر جانبا بارزا من هوية المجتمع الإسناوي مثل الفرخة والخبرة والتوب الإسناوي والجلابية خاصة بالرجال، إضافة إلى تقديم عرض فيلم تسجيلى عن المدينة وأشهر الأماكن الأثرية والحرف والمنتجات التي تشتهر بها.

وفي ختام اليوم، تم تسليم المشاركين شهادات تقدير، تشجيعا وتقديرا لهم على مشاركتهم في هذا اليوم.