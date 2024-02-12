بمناسبة رمضان.. متحف الحضارة ينظم ورشة «ألوان ونور» لصنع الفوانيس

يُنظم المتحف القومي للحضارة المصرية، الأربعاء المقبل، ورشة فنية تحت عنوان «ألوان ونور»؛ لصنع حوامل الشموع الزجاجية لفانوس رمضان، مع استغلال فكرة الفانوس في الإنعكاسات الضوئية الساحرة الناتجة من ألوان الزجاج، لافتًا إلى أنّ فانوس رمضان يعتبر جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الاحتفال بشهر رمضان المبارك، حيث يتم صناعة الفانوس من مواد مختلفة مثل الزجاج والمعادن والورق، كما يتم تزيينه بأشكال هندسية ونقوش تقليدية، كما يزين بألوان متنوعة تعكس جماليات الثقافة والتقاليد المحلية.

حضور الورشة الفنية «ألوان ونور» بالمجان

وأضاف متحف الحضارة أنّ حضور الورشة الفنية «ألوان ونور» سيكون مجانيا، إلا أنّه لا يشمل دخول قاعات العرض، موضحًا أنّ أعمار المواطنين المسموح لهم بحضور تلك الورشة سيكون من سن 16 سنة فيما فوق.

افتتاح الموسم الثاني من مبادرة طبلية الخميس المقبل

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنّه سيتم افتتاح الموسم الثاني لمبادرة طبلية مصر، الخميس المقبل، لافتا إلى أنّ تلك المبادرة ستستمر لإسبوعين، موضحًا أنّ عنوان هذا الموسم من المبادرة هو «أهمية الاستدامة في المطبخ المصري».

وأشار إلى أنّ تلك الفاعلية ستتضمن معرضًا أثريًا بعنوان «عَ الطبلية»، فضلا عن معرض فني آخر بعنوان «الطهي الإبداعي»، وفقرة تذوق للأكلات المصرية الشعبية.