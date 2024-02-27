وزير الخارجية الفلسطيني يبحث تأمين دخول المساعدات الطبية إلى غزة

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الطرق التي من شأنها تأمين دخول المساعدات الطبية والأدوية واللقاحات والمعدات إلى قطاع غزة، فضلا عن كيفية إقامة مستشفيات ميدانية وأطباء وعاملين لمساندة العاملين في القطاع الصحي الفلسطيني. وفقا لوكالة الأنباء فلسطينية «وفا».

وجدد المالكي دعوته إلى تنظيم حملة دولية من أجل ضمان تأمين دخول المساعدات والإنسانية والإغاثية والطبية والغذائية إلى غزة، بجانب تمكين وتأمين المنظمات الدولية من أداء مهامها .

الصحة العالمية تعرب عن قلقها لما يتعرض له القطاع الصحي

فيما أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه مما يتعرض له القطاع الصحي في فلسطين، مؤكدا أن ما تقوم به منظمة الصحة العالمية في غزة هو محاولات لتنفيذ مهمتها الأساسية في تأمين الصحة للجميع ودعم القطاع الصحي.

عُقد اللقاء في مقر منظمة الصحة العالمية بمدينة جنيف السويسرية، لمناقشة الأحوال الطبية في غزة بحضور مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في القدس ريك بيبركورن، والمندوب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي، ومساعد الوزير للأمم المتحدة والمنظمات الدولية عمر عوض الله، والمستشار رياض عواجة من بعثة فلسطين في جنيف.