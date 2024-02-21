تحذير من «الصحة العالمية»: أكثر من نصف سكان العالم مهددون بالإصابة بالحصبة

أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيراً جديداً من إمكانية تعرض نصف سكان العالم لخطر كبير، حال تفشي مرض «الحصبة»، بحلول نهاية العام الجاري، إذا لم يتم تنفيذ إجراءات وقائية عاجلة.

تزايد حالات الإصابة بالحصبة في العالم

وأوردت وكالة «رويترز» للأنباء تزايد حالات الإصابة بالحصبة في مناطق مختلفة في العالم، بسبب الإهمال، وعدم الحصول على التطعيمات خلال سنوات تفشي جائحة كورونا، وتهالك الأنظمة الصحية بسبب التفاعل مع الجائحة.

فجوات في برامج التحصين خلال 2024

بدورها، أشارت ناتاشا كروكروفت، كبيرة المستشارين الفنيين المعنيين بالحصبة والحصبة الألمانية، في مؤتمر صحفي بمقر منظمة الصحة العالمية في جنيف، إلى أن عام 2024 يوجد فيه فجوات كبيرة في برامج التحصين، بحسب توافق بيانات منظمة الصحة العالمية من قبل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث سيكون نصف العالم معرض للخطر بنهاية 2024، وسط دعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال، في ظل أزمات اقتصادية وعسكرية في بعض المناطق.

كيف تنتقل الحصبة بين الأطفال أقل من 5 سنوات؟

وتنتقل الحصبة عبر الهواء، وتصيب الأطفال أقل من 5 سنوات، ويمكن الوقاية منها عبر الحصول على جرعتين، وتم تجنب أكثر من 50 مليون حالة إصابة منذ العام 2000، بحسب بانات صادرة عن منظمة الصحة العالمية، وسط ارتفاع حالات الإصابة في العام الماضي، بنسبة 79% لتصل إلى أكثر من 300 ألف حالة، وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية.

مخاوف من التوسع في الإصابة بالدول الفقيرة

وتتزايد معدلات الإصابة في البلدان الفقيرة، بسبب سوء الأنظمة الصحية، وسط مخاوف من أن تنتقل الأمراض إلى البلدان متوسطة ومرتفعة الدخل.