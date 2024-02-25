بعد تحذيرات «الصحة العالمية».. أول تعليق من «الصحة» على انتشار وباء «إكس»

علق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على وباء «إكس» الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية، مؤخرًا، مؤكدًا أهمية دور المنظمة في تعزيز الدول والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، موضحا أن منظمة الصحة العالمية هي منظمة عالمية ذات خبرة واسعة، وأن تحذيراتها من وباء إكس تهدف إلى تحفيز الدول على الاستعداد لمواجهة هذا الوباء المحتمل.

تفاصيل إعلان وباء إكس

وأشار إلى أن التحذير هدفه استعداد الدول لأي وباء يمكن التعرض له في أي وقت، خاصة في ظل التغيرات المناخية التى يشهدها العالم، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن جائحة فيروس كورونا أنهكت الأنظمة الصحية على مستوى العالم، وليس في دولة بعينها، لذلك وجب التحذير من أهمية رفع كفاءة البنية التحتية للمستشفيات والأطباء والفرق الطبية المختلفة، والقدرة على التشخيص المبكر للأمراض والأوبئة، من خلال البحث المتواصل وتعزيز قدرات الأطباء.

موقف مصر من وباء إكس

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه فيما يتعلق بمصر بشأن تصريحات منظمة الصحة العالمية، جرى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، من خلال الآتي:

- الاهتمام بالبنية التحتية للمستشفيات

- رفع كفاءة الأطباء

- العمل على تعزيز نظام ترصد الأوبئة على مستوى جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية

- الاهتمام بالمعامل المركزية

وطمأن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين بشان الوضع الوبائي، وقال الوقت الحالى هو موسم انتشار كل الفيروسات التنفسية، والأعراض المننتشرة هي المعروفة، ولا توجد حالات مرضية تستدعي الدخول إلى المستشفيات أو القلق.