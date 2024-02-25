آخر موعد للتقديم في وظائف جامعة الإسكندرية.. الشروط والأوراق

أعلنت جامعة الإسكندرية آخر موعد للتقدم للوظائف الشاغرة لديها في تخصصات كلية الحاسبات وعلوم البيانات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستندات المطلوبة لهذه الوظائف.

وظائف جامعة الإسكندرية

شروط التقدم للوظائف:

- أن يكون حاصلا على البكالوريوس بتقدير جيد جدا على الأقل.

- أن يكون حاصلا على الماجستير والدكتوراه من إحدى كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات من إحدى الجامعات المصرية أو الجامعات الأجنبية المُعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.

- أن يكون قدم بحوثا مبتكرة ونشر عددا من البحوث في مجلات علمية متميزة.

- خبرة في مجال العمل من 3 إلى 7 سنوات.

-تم تحديد الحد الأقصى لعمر المتقدمين لكل وظيفة، بحيث لا يزيد السن على 50 سنة، والأستاذ المساعد لا يزيد على 45 سنة، والمدرس لا يزيد على 40 سنة.

آخر موعد للتقدم إلى وظائف جامعة الإسكندرية

وأوضحت الجامعة عبر بوابة الوظائف الحكومية، طريقة التقديم في هذه الوظائف، حيث تقدم الطلبات باسم الدكتور رئيس الجامعة بمقر مبنى الإدارة العامة للجامعة الشاطبي بمكتب إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مرفقاً بها المستندات المطلوبة، لافتة إلى أن آخر موعد للتقديم هو الاثنين 4 مارس 2024.