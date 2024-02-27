بدء جلسة «سبل التعامل مع الدين الخارجي» بالحوار الوطني بحضور وزيرة التعاون الدولي

أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة «سبل التعامل مع الدين الخارجي» ضمن جلسات الحوار الاقتصادي بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

ونشرت إدارة الحوار جانب من الاستعدادات الخاصة بالجلسة المتخصصة «سبل التعامل مع الدين الخارجي» اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024.

بناء جمهورية جديدة تتسع للجميع

ويعقد الحوار الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية».

بحث القضايا الاقتصادية العاجلة

وأوضحت إدارة الحوار أنّ ذلك يأتي في إطار عقد جلسات الحوار الاقتصادي في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين، بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.