3 جلسات في ثاني أيام الحوار الوطني الاقتصادي.. أبرزها «الدين الخارجي»

يعقد الحوار الاقتصادي جلساته المتخصصة لليوم الثاني على التوالي، تحت شعار «من أجل الوطن والمواطن، وبناء جمهورية جديدة تتسع للجميع، في ظل تحديات إقليمية وعالمية».

جلسات الحوار الوطني الاقتصادي

وانطلقت فعاليات المرحلة الثانية من الحوار الوطني الاقتصادي أمس، ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول إلى مخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتضمن اليوم الأولى من الحوار الوطني الاقتصادي، 3 جلسات الأولى «غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، وفقدان السيطرة على الأسواق»، أما الجلسة الثانية فتشمل المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة - الزراعة - السياحة»، والجلسة الثالثة تتضمن «السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي».

ويتضمن اليوم 3 جلسات، الأولى عن «هيكل وعجز الموازنة»، والثانية عن «سبل التعامل مع الدين الخارجي»، والثالثة عن «كيفية زيادة الإيرادات العامة للسياسة الضريبية».