رئيس جهاز الشروق: الطلاب عماد الدولة ويجب تعريفم بدور المؤسسات الخدمية

استقبل المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، وفدا من اتحاد طلاب مدارس إدارة الشروق التعليمية المقيدين بالمرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بحضور قيادات الجهاز وأعضاء مجلس الأمناء برئاسة سيد جلال رئيس المجلس.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الزيارة تأتي استجابة لطلب الإدارة التعليمية برئاسة جيهان عبدالرازق وكيل الإدارة والقائم بأعمال مدير الإدارة بهدف زيادة وعي الطلاب وتعزيز روح الانتماء للوطن، معبرا عن سعادته البالغة لاستقباله الوفد الممثل للطلاب حيث أكد في مستهل اللقاء والذي عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجهاز على دور الطلاب في المستقبل؛ إذ أنهم عماد الدولة وضرورة تعرفهم على دور المؤسسات الخدمية والجهد المبذول للنهوض بالمدينة.

عرض خطة التنمية بمناطق الامتداد

وتناول اللقاء الحديث عن العديد من المشروعات وعرض خطة التنمية بمناطق الامتداد والتي خططت بأعلى مستوى من الدقة لتلبي في المستقبل احتياجات السكان وكذلك استعرض عليهم أهم طلبات الاستثمار بالمناطق المضافة، والذي جاء فيه قرب الكشف عن أهم الجامعات الخاصة، كما استفسر الطلاب عن عدد من المشروعات حديث المدينة في الوقت الحالي، ومنها المدينة الطبية ومحور الطرق الجديد والتي انفردت بها المدينة.

وكشف رئيس الجهاز بكل استفاضة عن تفاصيل المشروعات والتي بَين فيها أن الشروق ستصبح بالمشروع الأول المذكور مقصد سياحي طبي وأيضا تعليمي في هذا المجال حيث سيتم توفير الإقامة الفندقية لرحلة العلاج والتعليم والإقامة بصفة عامة، وتوفير فرص عمل لأبناء المدينة، وذلك باستثمار أجنبي، موضحا لهم التيسيرات التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار الداخلي والخارجي بنظام آلي للتخصيص دون تدخل بشري، أما المشروع الآخر الذي ستنفذه القوات المسلحة والذي سيربط الشروق بوسط القاهرة، أوضح لهم أن الجهاز أمن ونقل المرافق وأن العمل جار بالطريق الذي سيحقق توفير لوقت الانتقال غير مسبوق من وإلى المدينة.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية

وشملت الزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي الثلاثية، طاقة 60 ألف م3، لتعريف الطلاب عن دورها الحيوى في مجال الزراعة والتجميل من خلال الاستغلال الأمثل للمياه بدلاً من التخلص وذلك بدايةً من مرحلة دخول مياه الصرف الخام والوصول بها إلى المنتج النهائي عبر المحطه وضخها بعد معالجتها في شبكة ري المزروعات وعبر وفد الطلاب والإدارة التعليمية في ختام الزيارة عن سعادتهم بحسن الاستقبال، مشيرا إلى تكرار زيارتهم للتعرف على المزيد من الخدمات.