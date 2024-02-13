خطة جديدة لتجميل مدينة الشروق.. وحملات لإزالة الإشغالات

استكمل المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، جولاته المرورية برفقة مسؤولي الجهاز حيث تفقد أعمال رفع الكفاءة للزراعة والنظافة بمداخل المدينة، ضمن خطة الزراعة والتجميل التي تبناها الجهاز لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وجاءت جولة رئيس جهاز مدينة الشروق في مدخلي السويس 1 و2، حيث وجّه بتكثيف حملات الرعاية اللازمة للمزروعات في المداخل وكذا تدعيم المسطحات بشتلات الورورد مع رفع مخلفات الصيانة الناتجة من الأعمال كما تابع التقليم الجاري للنخل والواقع بجُزر المحور الغربي.

وأكد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، تواصل الرعاية للمزروعات بأنحاء المدينة طبقا لبرنامج الصيانة الدوري للحفاظ على الثروة الزراعية بمدينة الشروق.

وشارك في الجولة المهندس محمد عزازي نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز للزراعة والتجميل.

وواصلت إدارة الأمن بجهاز تنمية مدينة الشروق حملاتها لمواجهة الظواهر العشوائية، حيث تم شن حمله على طريق الإسماعيلية بـ«جنيفة» بالمناطق الواقعة ضمن مناطق الامتداد مع رفع الإشغالات والباعة الجائلين كما تم تحرير 5 محاضر والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأكد الجهاز خلال بيانه الصحفي، استمرار الحملات يوميا حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.