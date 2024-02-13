رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خطة جديدة لتجميل مدينة الشروق.. وحملات لإزالة الإشغالات

كتب:

أيمن حمزة
01:11 م | الثلاثاء 13 فبراير 2024
رىئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مشروعات التشجير والتحميل بمداخل المدينة

رىئيس جهاز مدينة الشروق يتفقد مشروعات التشجير والتحميل بمداخل المدينة

استكمل المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، جولاته المرورية برفقة مسؤولي الجهاز حيث تفقد أعمال رفع الكفاءة للزراعة والنظافة بمداخل المدينة، ضمن خطة الزراعة والتجميل التي تبناها الجهاز لظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

وجاءت جولة رئيس جهاز مدينة الشروق في مدخلي السويس 1 و2، حيث وجّه بتكثيف حملات الرعاية اللازمة للمزروعات في المداخل وكذا تدعيم المسطحات بشتلات الورورد مع رفع مخلفات الصيانة الناتجة من الأعمال كما تابع التقليم الجاري للنخل والواقع بجُزر المحور الغربي.

وأكد المهندس علي سعد رئيس جهاز مدينة الشروق، تواصل الرعاية للمزروعات بأنحاء المدينة طبقا لبرنامج الصيانة الدوري للحفاظ على الثروة الزراعية بمدينة الشروق.

وشارك في الجولة المهندس محمد عزازي نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس أحمد مكي نائب رئيس الجهاز للزراعة والتجميل.

وواصلت إدارة الأمن بجهاز تنمية مدينة الشروق حملاتها لمواجهة الظواهر العشوائية، حيث تم شن حمله على طريق الإسماعيلية بـ«جنيفة» بالمناطق الواقعة ضمن مناطق الامتداد مع رفع الإشغالات والباعة الجائلين كما تم تحرير 5 محاضر والتحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأكد الجهاز خلال بيانه الصحفي، استمرار الحملات يوميا حرصا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

اقرأ المزيد:

إدارة بايدن تدرس إخضاع مشروعات «إيلون ماسك» لمراجعات الأمن القومي

وزير الزراعة يلتقي خبيرين دوليين في إدارة أزمات الأمن الغذائي بالأمم المتحدة

جهاز مدينة الشروق يطرح قطع أراضي ورش صغيرة للبيع في مزاد علني

جهاز مدينة الشروق يستقبل أكثر من 20 ألف طلب لتقنين الأوضاع

رئيس جهاز مدينة الشروق يعلن بدء تنفيذ مشروعات المرافق لمنطقة «الرابية»

إزالة تعديات وتحرير محاضر للمخالفين في جولة لرئيس جهاز مدينة الشروق

جهاز مدينة الشروق يتحفظ على سيارتين لمخالفة ضوابط العمل

جهاز مدينة الشروق يفتح باب تقنين أوضاع حائزي الأراضي

جهاز مدينة الشروق يعلن عن طرح 12 قطعة أرض بمنطقة الصناعات الصغيرة

جهاز مدينة الشروق: ضبط 15 مُعدة نقل ثقيل مخالفة للقوانين

جهاز مدينة الشروق يزيل أعمال بناء مخالفة ويسترد محلين «متعدّى عليهما»

جهاز مدينة الشروق يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

رفع الإشغالات من عدة شوارع في حملة مكبرة بالجيزة

رفع الإشغالات وتمهيد الطرق في المنيا استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد

رفع الإشغالات من أمام كنائس بني سويف استعدادا للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

رفع الإنارة وإزالة الإشغالات.. محافظة القاهرة تستعد لاحتفالات أعياد الميلاد
بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.