«الوطن» تنشر خريطة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية في الشروق

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، تقديم التسهيلات اللازمة والخدمات التي يحتاجها مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بنفسه مراسم توقيع العقد بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة الخدمات الطبية الإنجليزية، في حضور الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور قيادات الوزارة.

خريطة أكبر مشروع طب تعليمي عمراني في الشروق

وحصلت«الوطن» على نسخة من خريطة الموقع العام للمشروع، إذ من المتوقع الانتهاء من تنفيذه حلال 3 سنوات، يقع على طريق القاهرة السويس بحي الميكروويف بمدينة الشروق بواقع 65%، لإقامة نشاط عمراني، و35% لإقامة نشاط طبي تعليمي.

إقامة مدينة إليزيوم الطبية التعليمية

وأعلن الدكتور ناصر ميشيل، أنه من المُقرر أن يقام المشروع على مساحة 47 فدانًا بنسبة 65% من إجمالي أرض المشروع، لإقامة مشروع مدينة إليزيوم الطبية التعليمية، على مساحة 25 فدانًا، وأن حجم استثمارات المشروع تبلغ 300 مليون دولار.

ويتضمن المشروع إنشاء أول كليات للطب والتمريض، والعلاج الطبيعي بالشراكة مع جامعة باكنجهام، كما يتضمن المشروع إنشاء أول مستشفى تعليمي تابعة لجامعة باكنجهام في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرا إلى أن المشروع يضم إنشاء مستشفى لإجراء الجراحات الدقيقة في الوجه والفك والركبة، وإقامة منطقة طبية متخصصة لرعاية المسنين بسعة 76 غرفة، وإنشاء أكاديمية رياضية تحت إشراف طبي لذوي الإحتياجات الخاصة ومدرسة إنجليزية دولية، ومنطقة عمرانية متكاملة تشمل فيلات، ووحدات سكنية وفندقية وإدارية وتجارية.