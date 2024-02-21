مدينة الشروق توافق على إنشاء عيادات خارجية للتأمين الصحي

أعلن المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، الموافقة الفنية، على إنشاء أكبر مبنى للعيادات الشاملة وجراحات اليوم الواحد بمدينة الشروق، على أن يتم إدارجه ضمن الخطة المالية للعام المالي «2024 - 2025»، مؤكدا خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع حصل بالفعل على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم اختيار موقع بناء المشروع في الواجهة الشرقية بحي «سكن مصر»، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة لرواد المدينة والمدن المجاورة، للمنتفعين من مشروع التأمين الصحي والعلاج الحر.

الإسكان: وفد طبي رفيع المستوى يلتقي رئيس جهاز مدينة الشروق

وأضاف المهندس علي سعد، أنه جرى استقبال وفد الهئية العامة للتأمين الصحي بحضور الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد عطا مدير الفرع بمحافظة القاهرة، والدكتور محمد سالم مدير المنطقة الخامسة بفرع القاهرة للتأمين الصحي، والدكتور ماركو عزيز مدير مجمع عيادات الجمهورية الطبي التابع لهيئة التأمين الصحي، والدكتورة مروة أحمد مديرة التأمين الصحي في مدينة الشروق، للتوافق على موعد البدء في تنفيذ المشروع، واختيار الموقع الجغرافي للمشروع والبدء في الإجراءات القانونية والفنية والموافقات اللازمة للمشروع، مؤكدا أن المساحة التي سيقام عليها المشروع، وتمت الموافقة عليها بالفعل هي 2267 مترا مربع، ويتكون المبنى من ثلاثة طوابق.

علي سعد: المشروع يضم عيادات خارجية ويهدف لتقديم خدمات مميزة للأهالي

ويضم المشروع عيادات خارجية ودخلية، ووحدة أشعة، وصيدلية، ووحدة أسنان، وغرفة نفايات، وأخرى للغسيل ومعمل، وغرفة تعقيم، وكشك ولادة، وغرفة لجان طبية، وهذا بخلاف غرف خدمات الدعم الفني والوجيستي لصالح نجاح المشروع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وإحدى شركات الخدمات الطبية الإنجليزية لتخصيص أراضي لإقامة مشروع طبي تعليمي عمراني متكامل بمدينة الشروق باستثمارات 300 مليون دولار، وإنشاء أول كليات إنجليزية للطب والتمريض والعلاج الطبيعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشراكة مع جامعة باكنجهام.