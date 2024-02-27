مراسل القاهرة الإخبارية: الدولة المصرية تسعى لتسريع دخول المساعدات إلى غزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الأوضاع في غزة لا تزال مشتغلة ويتعرض القطاع إلى عدد من الغارات التي تنفذها طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية في عدة أحياء وخصوصًا شمال غزة يتعرض لقصف عنيف باتجاه مناطق حي الزيتون والشجاعية.

قصف الاحتلال لمدن فلسطين

وأكد جبر، أن المحافظة الوسطى تعرضت صباح اليوم الثلاثاء إلى قصف استهدف مخيم البريج وكذلك بلدة دير البلح في المحافظة الوسطى، مشيرًا إلى وجود آليات عسكرية متوغلة في مدينة خان يونس لا تزال تقوم بإطلاق الرصاص والقذائف تجاه منازل المدنيين، ما أدى إلى دمار واسع في المدينة.

جهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات

وأضاف أن إسرائيل تعرقل دخول بعض المساعدات إلى قطاع غزة، وتترك الشاحنات بحجة التفتيش، ما يفسد هذه المساعدات التي تدخل إلى القطاع، مستطردًا: «الدولة المصرية تسعى بكل جهدها لتسريع دخول المساعدات إلى القطاع؛ وذلك لأنها تعلم أن هذه المساعدات هي شريان الحياة للمدنيين في غزة».