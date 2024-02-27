التحالف الوطني يعرض مسرحية من بطولة أطفال روض الفرج في ختام مبادرة «عبر»

قالت أميرة مشهور منسق مشروع «سفير» الذي تنظمه مؤسسة «صناع الحياة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة «عبر» تهدف إلى تنمية المهارات الاجتماعية لدى المراهقين والأطفال والعمل على مساعدتهم للتعبير عن ذاتهم ومشاعرهم فضلا عن أهمية تقبلها.

أوضحت منسق مشروع سفير، لـ«الوطن»، أنه في إطار الدور الذي تقوم به مبادرة «عبر» جرى تنظيم عرض مسرحي «تقاطع الأحلام»، يقدمه الأطفال من منطقة روض الفرج، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، يتناول قضية المساواة بين الجنسين، والعنف القائم على الاختلاف في الجنس، وذلك في إطار توعية الأطفال بأهمية المساواة داخل المجتمعات.

ولفتت إلى أن العرض المسرحي يشهده مسرح مركز شباب روض الفرج، اليوم، احتفالا باختتام فعاليات مبادرة «عبر»، مضيفة: «مبادرة عبر تهدف إلى التوعية بالقضايا المجتمعية المختلفة من خلال الفن».