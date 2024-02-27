كاتب صحفي: الوضع بين حزب الله وإسرائيل أشبه ببرميل بارود قابل للانفجار

قال محمد مصطفى أبو شامة، الكاتب الصحفي، إن المناوشات التي تحدث الآن على الساحة اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني كلها تدخل في إطار الاحتكاك المحسوب العواقب رغم كل ما حدث خلال الفترة الأخيرة.

ضغوطات دولية على إسرائيل ولبنان

وأضاف أبو شامة، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه ما زال هناك سيطرة وضغوطات دولية تمارس على كلا الجانبين تدفع التفاعل في المنطقة إلى حيز الالتزام بمجريات الأمور وعدم التصعيد في المشهد، مشيرًا إلى أن أي تجاوز من أحد الأطراف سيدفع الطرف الآخر لمزيد من العمليات.

استعداد إسرائيل ولبنان لمجريات الأحداث

وتابع: «الوضع الحالي أشبه ببرميل بارود قابل للانفجار في أي وقت، كلا الطرفين يجري استعدادات تجهيزًا للعواقب التي قد تصل إليها مجريات الأحداث في المنطقة سواء في لبنان أو شمال إسرائيل».

ونوه إلى أن ما يجري في غزة ينعكس بشكل كبير على الأحداث رغم إعلان إسرائيل المستمر أن الساحة في غزة لا ترتبط بما يجري من مناوشات بين حزب الله اللبناني وإسرائيل.