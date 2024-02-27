أوراوا يبحث عن أول انتصار على حساب طوكيو فيردي بالدوري الياباني الأحد المقبل

يستضيف أوراوا ريد دايموندز، حامل لقب دوري أبطال آسيا 2023، طوكيو فيردي، على ملعب «سايتاما 2002»، الأحد المقبل، في إطار الجولة الثانية من الدوري الياباني «جيه 1»، وتنطلق المباراة في التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويدخل أوراوا مباراة طوكيو فيردي، بخسارةٍ في الجولة الأولى من سانفريس هيروشيما بهدفين نظيفين في لقاء جمع الفريقين على ملعب «هيروشيما بيج أرش»، ليحتل المركز الـ19 وقبل الأخير دون نقاط.

ومنذ هزيمة أوراوا ريد دايموندز أمام النادي الأهلي، بنتيجة 2-4، في بطولة كأس العالم للأندية، في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالمسابقة التي استضافتها السعودية في 22 ديسمبر الماضي، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل لم يفز الفريق الياباني بأي مباراة.

خسارة طوكيو فيردي أمام يوكوهاما إف مارينوس

وفي المقابل، خسر طوكيو فيردي الوافد الجديد للدوري الياباني «جيه 1»، أمام يوكوهاما إف مارينوس بنتيجة 1-2 على ملعب اليابان الوطني بالعاصمة طوكيو، ليحتل المركز الـ17 دون نقاط.